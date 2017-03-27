Донецк, 27 марта, 2017, 18:57 — ИА Регнум.

Президенту Украины Петру Порошенко нужно активизировать боевые действия в Донбассе, чтобы удержаться «в орбите политической власти на Украине». Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом сегодня, 27 марта, заявил глава ДНР Александр Захарченко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ситуация на линии соприкосновения тяжелая», — об этом сегодня, 27 марта, заявил глава ДНР Александр Захарченко, сообщается на официальном сайте ДНР. «Ситуация (на передовой в Донбассе — прим. ИА REGNUM ), действительно, тяжелая. Вы прекрасно слышите дневные и ночные обстрелы. С чем это связано? Денис Владимирович (спикер Народного совета ДНР, полномочный представитель ДНР на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Денис Пушилин — прим. ИА REGNUM ) подтвердит, у Порошенко остался один единственный шанс остаться в орбите политической власти на Украине — это развязывание боевых действий», — считает Захарченко.

По его словам, войска ДНР готовы дать достойный отпор ВСУ, в случае если украинские войска нарушат Минские соглашения. «Все, что мы наблюдаем у линии соприкосновения, — это попытка Украины, в первую очередь, сорвать те минские договоренности, которые были подписаны и подтверждены «нормандской четверкой». Этого мы никогда не допустим, но в случае необходимости ответ будет адекватный», — пообещал Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта во время проведения «прямой линии» с жителями Донецкой области, проживающими на подконтрольной Украине территории, Захарченко заявил, что ДНР имеет моральное право не выполнять Минские соглашения, поскольку Украина не выполнила ни одного пункта из ранее подписанного договора.

«Если мы будем понимать, что Минск сам себя изжил, что невозможно будет решить проблему так, как мы надеемся, поверьте, на Минск никто смотреть не будет, потому что у нас есть моральное право от него отказаться. Украина столько раз нарушала Минск, ни разу не выполнила ни одного предписания в соглашении, которое подписала. Мы со спокойной совестью можем сказать: раз вы не выполняете, значит, мы отказываемся выполнять Минск», — сказал Захарченко.

Напомним, в феврале 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению Минских соглашений. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): — для украинских войск: от фактической линии соприкосновения; — для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.».