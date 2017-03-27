Нижний Новгород, 27 марта, 2017, 17:35 — ИА Регнум.

В Нижнем Новгороде водители, протестующие против системы «Платон», решили не перекрывать дорог, а вместо этого устроили автопробег и собрание.

Platon.ru Система «Платон»

Как сообщает КоммерсантЪ, участники акции выступают против увеличения тарифов за проезд по федеральным трассам в два раза, требуют отмены транспортного налога и отставки правительства, которое ведет неэффективную, по их мнению, экономическую политику.

Акцию провело нижегородское отделение «Объединения перевозчиков России» союз дальнобойщиков «Волга». В Ленинском районе Нижнего Новгород собралось более десяти грузовиков, водители которых развесили на фурах флаги своих объединений и протестные плакаты.

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Рядом с ними стояли несколько патрульных машин и несколько полицейских. Представили правопорядка предупредили организаторов об ответственности за перекрытие движения, предложив им помощь и сопровождение. Они также рассмотрели вопрос о возможном разъединении колонны надвое, чтобы предотвратить создание пробок и аварийных ситуаций.

В свою очередь, представители нижегородского ОПР заявили, что движение протестующие водители перекрывать не собираются. Вместо этого они отправились в автопробег по дорогам Нижнего Новгорода, чтобы затем вернуться на площадку около Мызинского моста и провести собрание.

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Система «Платон» была запущена в эксплуатацию 15 ноября 2015 года. Однако ее запуск вызвал волну протестов среди дальнобойщиков, и правительство приняло решение снизить тарифы на первое время. Планировалось, что с 15 апреля 2017 года тарифы вырастут вдвое — до 3,06 рубля за км. Сейчас в системе «Платон» действует льготный тариф — 1,53 рубля за км.

В связи с продлением льготного периода и ростом тарифа только на 25% с 15 апреля дальнобойщики будет платить по 1,91 рубля за км.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта на встрече председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с представителями грузоперевозчиков был поднят вопрос о необходимости подготовить законопроект о грузовых перевозках. Также были затронуты проблемы, связанные с введением системы «Платон».

По словам председателя комитета Государственной думы по транспорту и строительству Евгения Москвичева, все участники встречи, включая перевозчиков, «согласились с тем, что она нужна». В ходе встречи было отмечено, что тариф «Платона» будет повышен в апреле, но только на 25%.

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Спустя два дня Медведев поручил министерствам транспорта, экономического развития и финансов проработать вопрос применения скидок в системе «Платон».