Сочи, Краснодарский край, 27 марта, 2017, 16:59 — ИА Регнум. До контрольного матча, который пройдет между национальными сборными России и Бельгии на стадионе «Фишт» в Сочи, остается немногим более суток. Российские футболисты прилетели в город-курорт накануне, 26 марта, во второй половине дня. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Российского футбольного союза, утром в день отлета национальная сборная России провела заключительную тренировку на поле Академии ФК «Краснодар».

Rfs.ru Сборная России по футболу на тренировке

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Сборная России начала подготовку к товарищескому матчу с Кот-д'Ивуаром

Сборная Бельгии прибудет в Сочи 27 марта. В этот же день пройдет пресс-конференция с участием главного тренера бельгицев Роберто Мартинеса и одного из игроков команды. Затем состоится предматчевая тренировка сборной Бельгии на стадионе «Фишт.

Список игроков, которые готовились к матчу с Россией и отборочному поединку с Грецией, состоявшемуся в Брюсселе 25 марта и завершившемуся вничью 1:1, уже назван. Так, в составе состав сборной Бельгии, в частности, вратари: Кун Кастелс («Вольфсбург» Германия), Симон Миньоле («Ливерпуль» Англия), Матц Селс («Нюкасл» Англия). Среди нападающих — Миши Батшуайи («Челси» Англия), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас» Англия), Янник Карраско («Атлетико» Испания), Ромелу Лукаку, Кевин Миральяс (оба — «Эвертон» Англия), Дрис Мертенс («Наполи» Бельгия), Дивок Ориги («Ливерпуль» Англия).

Что касается сборной России, разгромленной всухую в товарищеском матче с командой Кот-д'Ивуара со счетом 0:2, то, по словам главного тренера российской сборной Станислава Черчесова, есть надежда, что в Сочи его подопечные сыграют лучше.

Нападающий сборной России и «Рубина» Максим Канунников отметил, что спортсмены сборной готовятся к Бельгии в обычном режиме.

«Ждем этой игры с нетерпением. Ошибки уже разобрали. Поняли, в чем были неправы. Хочется сыграть на новом стадионе и проверить свои силы», — добавил Канунников, отметив, что команда Бельгии, в общем, хорошая, а игроки в ней в целом очень качественные игроки.

Как сообщало ИА REGNUM, первый тестовый матч Россия-Бельгия на стадионе «Фишт» в Сочи состоится 28 марта в 19:00. В этот же день на курорте будет работать инспекционная комиссия FIFA. Продажа билетов на встречу стартовала 1 марта.