Ростов-на-Дону, 27 марта, 2017, 16:32 — ИА Регнум.



Булатова Екатерина ИА REGNUM Последствия непогоды

Конец марта подарит Ростовской области неприятный сюрприз. Регион в ближайшие дни накроет циклон. Как проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе донского управления МЧС России 27 марта, непогода может ухудшить ситуацию не только на дорогах, но и в населенных пунктах в связи с повышением уровня воды в водоемах.

В частности ночью ожидаются заморозки. Помимо понижения температуры воздуха синоптики сообщают о порывах ветра до 26 м/с, в большинстве районов ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом. На автодорогах возможно ухудшение видимости из-за тумана и осадков, аккуратными следует быть и ввиду гололеда.

Кроме того, в устье реки Дон и Таганрогском заливе ожидается ветровой нагон. У Ростова-на-Дону, Азова и Аксая уровень воды может достичь максимальных отметок, а уровень моря в Таганрогском заливе может превысить критический уровень.

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Спасатели призывают быть внимательными, воздержаться от передвижения на личном транспорте, не пытаться укрыться от сильного ветра за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, возле стен домов. Детей ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра.

Аварийные, коммунальные, дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. В случае чрезвычайной ситуации жителей Ростовской области просят обращаться за помощью по единому номеру спасения 112, который работает круглосуточно.