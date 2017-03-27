Ростов-на-Дону, 27 марта, 2017, 15:03 — ИА Регнум.



Donland.ru Работа в поле

Начало полевого сезона и господдержку аграриев в Ростовской области — эти вопросы стали ключевыми на встрече министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва и главы региона Василия Голубева. Глава Минсельхоза России прибыл с рабочим визитом на Дон сегодня, 27 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, донской губернатор доложил главе федерального ведомства о ходе полевых работ и первых успехах тружеников села, благо погода позволяет. Глава региона не сомневается в том, что земледельцы уложатся в намеченные сроки, поэтому главный вопрос, который тревожит, — финансовый.

Отметим, в 2017 году поддержка мелиорации сельхозземель на Дону выросла на 32%, то есть регион получит на эти цели 230 млн рублей. А в рамках единой субсидии Ростовской области выделено 1,5 млрд рублей, что больше прошлогоднего транша на 20%. По льготным кредитам донским селянам предусмотрено около 1 млрд рублей.

«В этом году мы сохранили объемы государственной поддержки для области на уровне прошлого года — более 4,6 млрд рублей. Рассчитываем, что ростовчане смогут не только увеличить показатели в традиционных и приоритетных для региона отраслях сельского хозяйства, но и развить новые направления», — сказал на встрече Ткачев.

Также по теме: Аграриям Дона придётся превзойти себя и собрать не менее рекордный урожай

Добавим, Александр Ткачев посетил комбайновый завод «Ростсельмаш», а затем проведет совещание «О ходе посевной в Южном федеральном округе, льготном кредитовании сельхозпроизводителей и фермеров».

Как сообщало ИА REGNUM , в 2016 году Ростовская область побила собственный рекорд и собрала более 11,7 млн тонн хлеба. Не менее успешным оказался год и на сбор масличных и овощных культур.

Напомним, министр сельского хозяйства России Александр Ткачев в 2015 году принял участие в пленарном заседании Всероссийского форума продовольственной безопасности, который прошёл в Ростове-на-Дону впервые. Тогда в южной столице форум объединил около 3 тыс. экспертов, тружеников села. Обсудить проблемы агросферы приехали и главы 30 российских регионов. Не исключено участие Ткачева во втором Всероссийском форуме продовольственной безопасности, который состоится в донской столице 27−28 апреля.

Ранее по теме: Ткачев: ЛПХ и развитие фермерского движения — это наше будущее

«В России практически нет прироста по молоку в молочном животноводстве»