«Митинги 26 марта — что это было и что еще будет»: Круглый стол ИА REGNUM
Москва, 27 марта, 2017, 13:23 — ИА Регнум. В среду, 29 марта, в пресс-центре ИА REGNUM состоится круглый стол экспертов на тему «Митинги 26 марта — что это было и что ещё будет».
Иван Шилов ИА REGNUM
Планируется, что участие примут политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, председатель ООО защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» Мария Мамиконян, другие эксперты и политические аналитики.
Начало мероприятия — в 12:00.
Регистрация гостей и участников с 11:30.
Адрес пресс-центра:
Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1, Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6 этаж
Аккредитация:
- press-center@regnum.ru
- +7 (495) 645-80-75
Как пройти в пресс-центр ИА REGNUM , можно посмотреть здесь.