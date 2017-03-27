Москва, 27 марта, 2017, 13:23 — ИА Регнум. В среду, 29 марта, в пресс-центре ИА REGNUM состоится круглый стол экспертов на тему «Митинги 26 марта — что это было и что ещё будет».

Иван Шилов ИА REGNUM

Планируется, что участие примут политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, председатель ООО защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» Мария Мамиконян, другие эксперты и политические аналитики.

Начало мероприятия — в 12:00.

Регистрация гостей и участников с 11:30.

Адрес пресс-центра:

Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1, Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6 этаж

Аккредитация:

Как пройти в пресс-центр ИА REGNUM , можно посмотреть здесь.