Ереван, 27 марта, 2017, 12:57 — ИА Регнум. В аэропорту Еревана совершил экстренную посадку самолет с игроками и тренерами сборной Казахстана по футболу. Об этом сообщил казахстанский журналист Ербол Каиров на своей странице в соцсети Twitter.

skeeze Посадка самолета

«Самолет вынужденно сел в Ереване, откуда и взлетал, — написал Каиров. — Причина — неисправность шасси».

При этом он добавил, что после смены чартерного воздушного судна планируется вылет обратно в Казахстан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 марта сборная Армении на своем поле переиграла команду Казахстана в матче 5-го тура группы E квалификации ЧМ-2018. Встреча, прошедшая на стадионе «Руспубликанский стадион» в Ереване, завершилась со счетом 2:0.

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