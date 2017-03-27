Астана, 27 марта, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Казахстану необходим прирост малого и среднего бизнеса. В Министерстве национальной экономики считают, что задачу можно выполнить с помощью казахстанцев, которые сейчас являются самозанятыми и при этом мало зарабатывают. Об этом в ходе правительственного часа в нижней палате парламента рассказал сегодня, 27 марта, министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

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«Структура экономически активного населения страны характеризуется высокой долей самозанятых — 24% с низким уровнем дохода, из числа которых 42% имеют только среднее общее или начальное образование. Численность самозанятых и безработных с доходами ниже 60 тыс. тенге (менее 11 тысяч рублей — ИА REGNUM ) составляет 853 тыс. человек, из них в сельской местности проживают 716 тыс. человек. Мы полагаем, что именно эта категория граждан может стать дополнительным источником развития малого и среднего бизнеса», — сообщил министр.

По данным главы Министерства национальной экономики, экономически активное население страны составляет 8,9 млн человек, из которых 6,3 млн являются наемными работниками, 2,1 млн — самозанятые, 441 тыс. человек — безработные.

«Из общего числа населения страны в секторе малого и среднего бизнеса занято свыше 3 млн человек. По итогам прошлого года число действующих субъектов МСБ составило 1,1 млн единиц, которыми за 9 месяцев было выпущено продукции на сумму 11,2 трлн тенге (около 2 трлн рублей — ИА REGNUM ). Доля малого и среднего бизнеса в ВВП составила 24,9%. Главой государства поставлена задача довести этот показатель к 2050 году до 50%», — добавил Сулейменов.

Министр напомнил, что, согласно мировой статистике, навыки для занятия бизнесом есть только у 12% населения. Тем не менее, в ведомстве считают, что самозанятые с низким уровнем дохода могли бы стать основой для роста числа субъектов МСБ. При этом Сулейменов подчеркнул, что «выполнение поручения главы государства должно осуществляться не за счет формального роста количества предприятий, а за счет повышения качества производимой продукции, оказываемых услуг действующего бизнеса».

Депутаты в свою очередь добавили, что в стране достаточно проблем с уже имеющимся бизнесом, а также с его продвижением.

«На всемирной выставке сельского хозяйства в Германии в январе этого года, где было около 90 стран, после встречи с депутатами бундестага делегация Мажилиса (нижняя палата парламента — ИА REGNUM ), посетив выставку, не обнаружила ни одного представителя Казахстана на ней. Хотя там были стенды Киргизии, всех областей Украины, в том числе воюющих Луганской и Донецкой областей, представители Азербайджана, Белорусси, Узбекистана, не говоря о странах Европы, США и Африки. А как мы тогда собираемся продавать продукты сельского хозяйства Казахстана и сельхозмашиностроения? И экономические институты МИДа и других ведомств забывают о своем предназначении по продвижению наших производителей», — отметил Владимир Божко, заместитель председателя Мажилиса.

Напомним, президент страны Нурсултан Назарбаев уделил бизнесу довольно много внимания в своем послании к народу страны. В документе одним из приоритетов было объявлено «кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды». Также была поставлена «амбициозная, но достижимая цель» в виде обеспечения к 2050 году вклада малого и среднего бизнеса в ВВП страны не менее 50%.

Добавим, что цифры по безработице, приведенные министром, показывают большую разницу между фактическими и регистрируемыми показателями. В апреле 2016 года Комитет по статистике докладывал, что число самозанятых изменилось некритично — в конце 2015 года их насчитывалось 2,3 млн человек. Среди них непродуктивно занятых, то есть получающих доход ниже прожиточного минимума (порядка 4,5 тыс. рублей), насчитали 515 200 человек. По оценочным данным Комитета по статистике, количество безработных на февраль 2017 года составило 432,1 тысячи человек или 4,9% от экономически занятого населения.