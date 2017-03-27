Париж, 27 марта, 2017, 12:38 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Франсуа Оланд

Президент Франции Франсуа Олланд заявил о том, что последней задачей перед окончанием его срока на посту главы Елисейского дворца будет избежать победы «популизма, национализма и экстремизма», сообщает Le Figaro.

«Мне еще необходимо предотвратить победу популизма, национализма и экстремизма, в том числе в моей собственной стране», — подчеркнул глава Французской республики.

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Напомним, выборы во Франции пройдут 23 апреля и 7 мая. По данным соцопросов, лидер правой партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен гарантированно выходит во второй тур.

Одним из предвыборных её обещаний является выход из ЕС и еврозоны. Более того, Ле Пен пообещала отменить санкционные списки в отношении России в ходе визита в Москву. Она также отметила, что Москва и Париж должны работать совместно для борьбы с исламским радикализмом и глобализацией.

Более того, американский сенатор и член Демократической партии Марк Уорнер, входящий в специальный комитет по разведке Сената США, заявил 26 марта, что Москва, прежде вмешавшаяся, по его мнению, в выборы в США, теперь пытается осуществить тот же план во Франции и в Германии.