Санкт-Петербург, 27 марта, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ из состава подразделений Западного военного округа (ЗВО) отработали перехват и уничтожение воздушных целей на Северо-Западе России. Об этом ИА REGNUM сообщила 27 марта пресс-служба ЗВО.

Mil.ru МиГ-31

В полетах на перехват приняли участие более десяти экипажей боевых самолетов МиГ-31БМ.

Как пояснили в пресс-службе, летчики осуществляли взлет по команде «Воздух», самостоятельный поиск условных нарушителей воздушной границы и электронный пуск ракет по выявленным целям. При этом каждый из экипажей был задействован и в роли атакующей, и в качестве обороняющейся стороны.

«Воздушные дуэли проходили на расстоянии до нескольких сотен километров между самолетами на средних и больших высотах», — отметили в ЗВО.

Напомним, что основное предназначение истребителя-перехватчика МиГ-31 — уничтожение самолетов и крылатых ракет противника в приграничных и внутренних районах страны. Модернизированный самолет МиГ-31БМ оснащен новой системой управления вооружением, которая позволяет увеличить дальность обнаружения целей до 320 км, а дальность поражения — до 280 км. При этом МиГ-31БМ способен одновременно сопровождать до 10 воздушных целей, 6 из которых могут быть одновременно обстреляны.

До 2020 года планировалось модернизировать более 60 истребителей-перехватчиков МиГ-31 до модификации БМ.