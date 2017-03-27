Москва, 27 марта, 2017, 12:08 — ИА Регнум. JEEP отзывает 6586 автомобилей Grand Cherokee, об этом владельцев 27 марта информирует сайт Росстандарта.

IFCAR Jeep Grand Cherokee

Причина отзыва — перетирание кабеля, питающего подсветку зеркала в солнцезащитном козырьке, которое может происходить после ремонта козырька или элементов потолка и приводить к неработоспособности подсветки.

Отзываются автомобили, реализованные с ноября 2010 по ноябрь 2014.

Компания сообщает, что кабель необходимо проверить на всех автомобилях, которые были выпущены в указанный период и могли быть подвергнуты неправильному ремонту. Компания бесплатно исправит любое повреждение кабеля, а также заменит козырек, модифицирует усилитель крыши и переложит вышеназванный кабель в специальную направляющую, что в дальнейшем позволит избежать его повреждения.

VIN-коды отзываемых автомобилей размещены на сайте Росстандарта.

Напомним, модель JEEP Grand Cherokee в 2016 году стала самой продаваемой моделью компании, всего было продано 577 единиц.