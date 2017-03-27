Росгвардия поможет Минприроды бороться с браконьерством
Москва, 27 марта, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов и экологии России намерено заключить соглашение с МВД России и Росгвардией для усиления борьбы с браконьерством, сообщили в Минприроды.
Глава Минприроды России Сергей Донской поручил проработать профильным департаментам ведомства разработать предложения по усилению мер по противодействию браконьерству.
По его словам, противодействие организованным группам браконьеров должно быть приоритетом в работе региональных властей, поддерживаться на самом высоком уровне.
В настоящее время государственный надзор на федеральных ООПТ, в том числе борьба с браконьерством, осуществляется главным образом силами инспекторского состава, входящего в штат 133 федеральных государственных бюджетных учреждений (ФГБУ).
Общая численность инспекторского состава федеральных ООПТ по данным на март 2017 года составляет 3900 человек. При этом у сотрудников наблюдается относится невысокая мотивация и слабая профессиональная подготовка.
В ведомстве уточнили, что необходимо повысить сотрудникам ООПТ уровень оплаты труда и улучшить подготовку и повышение квалификации инспекторского состава.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании рабочей группы по охране животного мира на тему «Проблемы и пути их решения при осуществлении государственного экологического надзора в части охраны объектов животного мира» первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экологии Николай Валуев заявил, что «ситуация в сфере охраны животного мира в настоящий момент критическая: наблюдается лавинообразный рост случаев браконьерства, под угрозой находятся целые популяции животных в отдельных регионах».