Москва, 27 марта, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов и экологии России намерено заключить соглашение с МВД России и Росгвардией для усиления борьбы с браконьерством, сообщили в Минприроды.

Wisconsin Department of Natural Resources Браконьерство

Глава Минприроды России Сергей Донской поручил проработать профильным департаментам ведомства разработать предложения по усилению мер по противодействию браконьерству.

По его словам, противодействие организованным группам браконьеров должно быть приоритетом в работе региональных властей, поддерживаться на самом высоком уровне.

В настоящее время государственный надзор на федеральных ООПТ, в том числе борьба с браконьерством, осуществляется главным образом силами инспекторского состава, входящего в штат 133 федеральных государственных бюджетных учреждений (ФГБУ).

Общая численность инспекторского состава федеральных ООПТ по данным на март 2017 года составляет 3900 человек. При этом у сотрудников наблюдается относится невысокая мотивация и слабая профессиональная подготовка.

В ведомстве уточнили, что необходимо повысить сотрудникам ООПТ уровень оплаты труда и улучшить подготовку и повышение квалификации инспекторского состава.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании рабочей группы по охране животного мира на тему «Проблемы и пути их решения при осуществлении государственного экологического надзора в части охраны объектов животного мира» первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экологии Николай Валуев заявил, что «ситуация в сфере охраны животного мира в настоящий момент критическая: наблюдается лавинообразный рост случаев браконьерства, под угрозой находятся целые популяции животных в отдельных регионах».