Берн, 27 марта, 2017, 11:48 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Будучи советником ООН по правам человека, Жиан Жиеглер дал интервью австрийскому журналу, в котором рассказал свое мнение о нынешнем состоянии мира. «Третья мировая война уже давно идет, это не полемика, — объясняет он. — Мы учитываем факты: за 2016 год из-за войн, голода, детской смертности, нехватки воды или эпидемий умерло 56 миллионов человек. Кто ведет эту войну?»

Социолог считает, что мы живем в мире «диктатуры капитала». «Олигархия 500 крупнейших корпораций контролирует 52,8% мирового валового национального продукта. Это такая власть, какой нет ни у одного короля или шейха. Концерны избегают государственного контроля и действуют согласно одной стратегии: максимизация прибыли при любых обстоятельствах».

На вопрос, какую роль смогут играть корпорации в спасении мира, Жиан Жиеглер ответил: «Я приведу простой пример, после чего вам станет понятна моя позиция. На сегодняшний день, по данным Всемирной продовольственной программы, 20 миллионов человек находятся на грани выживания из-за голода. Это страны Сомали, Южный Судан, Северная Кения и т. д. Чтобы спасти этих людей, требуется 4 миллиарда долларов. 5 марта 2017 года прошла «Конференция доноров», где страны пожертвовали 270 миллионов долларов. Стыдно».

Политик отмечает, что на сегодняшний день США являются крупнейшим спонсором ООН: они платят 26% своего бюджета на миротворческие миссии. «Но что, если новый президент Дональд Трамп сократит платежи? ООН будет парализована», — добавляет Жиеглер.

Таким образом, учитывая людские потери и тяжелое состояние многих жителей бедных стран, социолог отмечает, что «нет той силы, которая смогла бы восстановить баланс». Он указывает на бездейственность международных корпораций, а также опасается, что если Дональд Трамп урежет финансирование ООН, то организация не будет эффективна в решении гуманитарных проблем. Поэтому мировая война идет с тех пор, когда мир поляризовался на две части: богатые развитые страны и бедные отсталые, пишет Der Kurrier. «До тех пор, пока не восстановится баланс, третья мировая война не закончится», — считает Жиан Жиеглер.