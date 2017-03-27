Лондон, 27 марта, 2017, 11:47 — ИА Регнум.



Huhu Uet Двигатель Renault

Назван рейтинг самых грязных дизельных двигателей, его составила английская ассоциация потребителей Which, сообщает Life.ru.

Компания исследовала различные двигатели в период с 2012 по 2016 годы, результаты неутешительны — практически все двигатели не соответствуют тем нормам, которые заявляют производители. Модели некоторых марок и вовсе в несколько раз превышают установленные нормы.

Компания проводила свои исследования не в лабораторных условиях, автомобили работали в режимах, с которыми они сталкиваются в реальности. В этом заключалось главное отличие исследований от проверок, которые осуществляют органы надзора.

Первое место в рейтинге заняла французская марка Renault, показатели автомобилей французского производителя превышают лимит сразу в двух стандартах. Выяснилось, что двигатели машин стандарта «Евро-6» этой марки более «грязные», чем двигатели других производителей, соответствующие стандарту «Евро-5». Большее превышение норм показала только машина компании Dacia, являющейся румынской «дочкой» Renault.

Далее в рейтинге «грязности» идут двигатели Nissan и Jeep. Двигатели для Jeep поставляет итальянская компания VM motori, являющаяся частью Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Они превысили максимально допустимые значения в девять раз.

Исследование показало, что меньше всего окружающей среде вредят силовые установки BMW, Volvo, Toyota и Volkswagen. А самыми безопасными для природы оказались дизельные двигатели Mini.

Эксперты Which делают следующий вывод: заявленный экологический класс автомобиля далеко не всегда соответствует реальным показателям работы двигателя.

Напомним, экологический стандарт «Евро-5» был введен в Евросоюзе для грузовых машин в 2008 году, для легковых — в 2009. Стандарт «Евро-6» в Европе действует с 2015 года. В России действие стандарта «Евро-5» распространяется на все ввозимые автомобили с 1 января 2016 года.