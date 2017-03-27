Ростов-на-Дону, 27 марта, 2017, 11:34 — ИА Регнум.



Fc-rostov.ru «Олимп-2»

Ростовский стадион «Олимп-2» после чемпионата мира по футболу 2018 года назовут в честь легенды донского футбола — автора «золотого гола» сборной СССР в финале Кубка Европы 1960 года Виктора Понедельника. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе футбольного клуба «Ростов» 27 марта, соответствующее решение принято руководством команды, для которой эта арена на сегодняшний день является домашней.

Стадион переименуют после проведения мундиаля в связи с тем, что нынешнее его название уже заявлено в ФИФА, как название тренировочной базы.

«Олимп-2» был построен в 1930 году для футбольной команды завода «Ростсельмаш». И дружина, и арена носили название предприятия. Домашние игры здесь проводили и ростовские «армейцы» (ФК «СКА»). Газон опробовали игроки бразильского «Гремио», венского «Рапида», итальянского «Ювентуса», французского «Осера».

Впервые в истории футбольного клуба «Ростов» в сезоне 2016/17 стадион принимал лучшие команды Европы. Среди них голландский «Аякс» и ПСВ, бельгийский «Андерлехт», мюнхенскую «Баварию», чешскую «Спарту» и английский «Манчестер Юнайтед». Подарить сказку футбольным болельщикам удалось благодаря «серебру» российского чемпионата в сезоне 2015/2016. Донская дружина, пройдя квалификацию, вышла в Лигу чемпионов УЕФА, а затем раунд плей-офф Лиги Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, стадион «Олимп-2» у «Ростова» выкупят донские власти. Его приведут в соответствие с требованиями FIFA и предоставят участникам мундиаля в качестве тренировочной базы. После проведения ЧМ-2018 арену передадут в собственность школы олимпийского резерва №8 имени Виктора Понедельника.

Напомним, после первенства планеты футболисты «Ростова» смогут проводить тренировочные занятия и принимать соперников на «Ростов Арене», которую строят к ЧМ-2018.

Ранее по теме: Деньги на покупку ростовского стадиона «Олимп-2» к ЧМ-2018 выделены