Донецк, 27 марта, 2017, 11:26 — ИА Регнум. Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и членам партии «Партии регионов» нужно закрыть въезд на территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом, как передает Life.ru, заявил лидер республики Александр Захарченко в ходе своего брифинга в Донецке.

Saeima Виктор Янукович

«С предателями (экс-партии) нам не по пути, — сказал Захарченко. — Наверное, по факту он (Янукович) еще президент Украины, так как он не сдавал полномочия и то, что произошло в Киеве, — это незаконный захват власти. Все, что происходит в ДНР сейчас, его не касается».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 года на территории Украины вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса выступили против государственного переворота в Киеве.

Новые украинские власти объявили режим «АТО» в Донецкой и Луганской областях и направили армию и националистические батальоны против мирных жителей региона.

Читайте также: Захарченко предупредил, что признание ДНР поставит РФ в неловкое положение

Читайте также: ДНР сохранит права работников бывших украинских предприятий в Донбассе