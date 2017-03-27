Багдад, 27 марта, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Министерство обороны США признало, что в результате авиаудара по позициям боевиков в иракском городе Мосул погибло более 200 мирных граждан, в числе которых женщины и дети, сообщает The Independent.

tpsdave Пентагон

На фоне террористического акта в Лондоне, в котором погибло четыре человека, массовое убийство мирных граждан в Мосуле остается незамеченным.

Вице-президент Ирака Усама аль-Наджафи описал произошедшее как «гуманитарную катастрофу».

Пентагон в своем заявлении отметил, что на месте гибели мирных жителей ВВС США наносили удар по целям «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Коалиция уважает человеческую жизнь, поэтому мы помогаем правительству Ирака в борьбе с террористами», — говорится в заявлении оборонного ведомства США.

Напомним, вооруженные силы Ирака при поддержке коалиции, возглавляемой США ведут борьбу с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в настоящее время правительственные войска близки к освобождению города Мосул, последнего крупного оплота террористов в стране.