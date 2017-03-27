Москва, 27 марта, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Более половины жителей России в принципе не против умеренного повышения НДФЛ, если вырученные средства пойдут на благие цели — например, повышение пенсий или улучшение здравоохранения. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Вместе с тем, по мнению опрошенных, повышение должно быть обязательно небольшим и носить строго целевой характер.

Размер основной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — 13% верно смог назвать каждый второй опрошенный (52%), еще 7% дали другие ответы, 39% честно признались, что не знают.

Среди трудящихся граждан уровень осведомленности заметно выше (64%), чем среди остальных категорий населения (в частности, неработающих студентов — 29%, неработающих пенсионеров — 34%).

31% опрошенных предлагают потратить дополнительные деньги на повышение пенсий, 24% — на здравоохранение, 35% — не поддерживают ни одно из предложений.

Опрос проведен 19−20 марта 2017 года. В опросе приняли участие жители России в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.