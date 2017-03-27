Москва, 27 марта, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Сегодня, 27 марта, на Москву обрушился снегопад и шквалистый ветер. Ночью температура воздуха опускалась ниже 1−2 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Владимир Югасов ИА REGNUM Москва

Синоптики прогнозируют, что днем столбики термометров не поднимутся выше 3−5 градусов, будет облачно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег в московском парке

Усилится северо-западный ветер: его скорость составит до 10 метров в секунду, а при порывах — до 17 метров в секунду.

Дарья Антонова ИА REGNUM Многие улицы затопило

Из-за мокрого снега на дорогах может образоваться гололедица.

Синоптики присвоили погоде в столице желтый уровень опасности. Из-за ветра могут обрываться провода электропередач, падать рекламные конструкции. Водителям и пешеходам следует сохранять бдительность при движении по улицам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег и лужи на дорогах

Автовладельцам рекомендовано воздержаться от поездок на автомобиле.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По прогнозам Гидрометцентра России, такая погода со снегопадами и сильным ветром сохранится до конца недели.