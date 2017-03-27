В Москву вернулась зима — фоторепортаж
Москва, 27 марта, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Сегодня, 27 марта, на Москву обрушился снегопад и шквалистый ветер. Ночью температура воздуха опускалась ниже 1−2 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
Синоптики прогнозируют, что днем столбики термометров не поднимутся выше 3−5 градусов, будет облачно.
Усилится северо-западный ветер: его скорость составит до 10 метров в секунду, а при порывах — до 17 метров в секунду.
Из-за мокрого снега на дорогах может образоваться гололедица.
Синоптики присвоили погоде в столице желтый уровень опасности. Из-за ветра могут обрываться провода электропередач, падать рекламные конструкции. Водителям и пешеходам следует сохранять бдительность при движении по улицам.
Автовладельцам рекомендовано воздержаться от поездок на автомобиле.
По прогнозам Гидрометцентра России, такая погода со снегопадами и сильным ветром сохранится до конца недели.