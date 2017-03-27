Хабаровск, 27 марта, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Споры о необходимости прививок для детей вызывают обеспокоенность у врачей. Проанализировав жалобы родителей, которые не хотят делать детям пробы Манту, а им по этой причине отказывают в приеме в детские сады, правительство решает вопрос об альтернативе. Но стоило детскому омбундсмену Анне Кузнецовой заявить об этом, в обществе вновь разгорелась дискуссия о необходимости прививок вообще. Врачи называют такие дискуссии бесмысленными, советуют родителям строго придерживаться национального календаря прививок, а противникам вакцинации рекомендуют перечитать историю и вспомнить страшную эпидемию оспы, передает корреспондент ИА REGNUM.

dfuhlert Вакцинация

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«Манту делают дошкольникам. Детям более старшего возраста делают другие пробы. Есть сегодня и альтернативы Манту. Но тестирование необходимо», — считает врач детской поликлиники Хабаровского противотуберкулезного диспансера Наталья Гевлич.

«Те, кто сегодня высказывается против прививания детей вообще, пусть вспомнит эпидемии оспы. Еще каких-то 35 лет назад эпидемии были. И только благодаря прививочной компании, очень масштабной, которая проходила не только в СССР, но и во всем мире, с этой бедой человечеству удалось справиться. Кто в последние годы слышал об эпидемиях черной оспы? А ведь они были, повальные. Благодаря прививкам в человеческом обществе создалась иммунная прослойка. Ведь человек сегодня весьма рафинирован. Мы сегодня выхаживаем детей весом в 500 граммов даже. Добавьте сюда проблемы экологии, малоподвижный образ жизни, огромное количество лекарств. Все это, увы, иммунитет человека не улучшает. И без прививок нам никак не обойтись.

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Необходимо создавать устойчивую иммунную прослойку. Но! Все родители должны помнить, что прививать можно только полностью здорового ребенка, который не меньше месяца ничем не болел. Я вообще за прививки по Национальному прививочному календарю. Это документ, утверждаемый приказом Минздравсоцразвития и определяющий сроки и типы вакцинаций в рамках ОМС. Например, в роддоме, сразу после рождения, малыш получает прививку от гепатита Б, далее — от туберкулеза, так называемую БЦЖ, потом, уже по возрасту — от кори, от свинки, от полимиелита и многого другого. Тем, кто выступает против прививок в принципе, стоит перечитать историю. И вспомнить сколько страшных болезней удалось победить человечеству благодаря вакцинации», — рассказала врач-неонатолог родильного отделения Ванинской ЦРБ Валентина Маркова.

Национальный прививочный календарь включает бесплатную вакцинацию от 12 инфекционных заболеваний, таких как корь, краснуха, полиомиелит, эпидемический паротит, столбняк, дифтерия и других.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийское общество фтизиатров приняло рекомендации по проведению тестирования на туберкулез. Согласно этим рекомендациям, предлагается установить три возможных варианта диагностирования туберкулеза: проба Манту, Т-тест и Диаскин-тест. Отмечается, что результаты каждого из этих тестов будут признаваться достаточными для приёма ребёнка в дошкольные учреждения.