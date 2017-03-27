Новосибирск, 27 марта, 2017, 11:10 — ИА Регнум.

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло считает, что при поступлении жалоб на необоснованное завышение коммунальных платежей в регионах, необходимо оперативно проводить прокурорские проверки. Об этом Меняйло заявил на расширенном заседании Коллегии по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности при сибирском полпредстве с участием глав субъектов Федерации округа.

Комитет солидарных действий Митинг 25 марта 2017 года в Новосибирске: «Нет — тарифному грабежу!»

Полпред, в частности сказал, что «сфера оказания социальных услуг очень чувствительна для населения» и напомнил, что глава государства в ходе заседания Коллегии генеральной прокуратуры России призвал обратить самое пристальное внимание со стороны органов прокуратуры к сфере ЖКХ, и безотлагательно реагировать, если поступают жалобы на необоснованное завышение коммунальных платежей, нарушения при сборе средств на капитальный ремонт, на низкое качество услуг в этой области. В связи с этим, Меняйло подчеркнул, что в случае возникновения сообщений о подобных фактах в сибирских регионах, необходимо оперативно проводить прокурорские проверки, а региональным органам государственной власти совместно с контролирующими государственными органами нужно более ответственно подходить к вопросам реагирования на эти проблемы.

Расширенное заседание Коллегии по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе с участием глав субъектов Федерации округа прошло 24 марта. В рамках заседания рассматривалось состояние криминогенной обстановки в сибирских регионах, в том числе причины и условия, влияющие на динамику совершения преступлений, а также меры, принимаемые региональными органами исполнительной власти и правоохранительными органами с целью снижения уровня преступности. Еще одним вопросом в повестке совещания стало обеспечение законности и правопорядка при оказании социально значимых услуг населению, находящихся в ведении органов исполнительной власти регионов и органов местного самоуправления. Участники обсудили проблемы, возникающие при обеспечении жителей регионов Сибири лекарственными препаратами, недостатки тарифного регулирования, нарушения в сферах жилищно-коммунального хозяйства, утилизации отходов, пассажирских перевозок, торговли и другое.

Отметим, что тарифный вопрос сегодня стоит очень остро для Новосибирской области. Так, 25 марта 2017 года в Новосибирске прошел уже шестой массовый митинг протеста против увеличения на 15% коммунальных тарифов с 1 июля 2017 года. По разным оценкам, на акцию пришли от одной до двух тысяч человек. Протестующие по традиции требовали отмены постановления губернатора в части повышения коммунальных тарифов. Призывали некоторые выступающие на митинге и к тому, чтобы добиваться национализации и социализации, то есть участия граждан в управлении, компании «Сибэко». Как сказал ИА REGNUM один из организаторов акции протеста Сергей Крупенько, особенностью этого митинга стало единогласное принятиеобращения к президенту РФ с требованием отправить в отставку действующего губернатора области Владимира Городецкого. Как отметил Крупенько, в резолюции предыдущего митинга, состоявшегося 25 февраля, митингующие предупредили оподобном решении, если не увидят реальных шагов со стороны губернатора к отмене решения о росте тарифов, но такие шаги не последовали.

«Более того, на пресс-конференции 21 марта, Городецкий заявил, что отказываться от своего решения не собирается. Это выглядит тем более странным после заявления Владимира Путина 14 марта на коллегии генеральной прокуратуры РФ о необходимости должным образом реагировать на возмущение граждан необоснованно завышенными тарифами», — сказал Сергей Крупенько, аргументируя требование митингующих.

Не обошли вниманием собравшиеся на акцию протеста 25 марта и мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Десятиметровый баннер, который был развернутна митинге гласил: «Депутатов-соглашателей и «красного» мэра Локтя за повышение тарифов ЖКХ на 15% — к ответу!».

В резолюции участники акции потребовали от депутатов городского совета и мэра Новосибирска отозвать согласование о повышении коммунальных тарифов для Новосибирска на 15%, которое было утверждено на сессии Горсовета 2 декабря 2016 года. В адрес депутатов Законодательного собрания области также принято требование — обратиться к губернатору с призывом отменить постановление. Стоит сказать, что этот митинг — третий, организованный комитетом «Пенсионеры — задостойную жизнь!» и комитетом солидарных действий, и шестой — если учитывать все митинги против роста тарифов на услуги ЖКХ, организованный в Новосибирске с декабря 2016 года, после того как губератор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление о повышение тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске на 15%.

Как стало известно, представители Комитета пенсионеров уже подали заявку напроведение очередного митинга протеста 8 апреля на площади им. Ленина. Организаторы протестных акций намерены наращивать численность участников, так как «пока главным аргументом, который власть готова учитывать, остается число людей, пришедших на публичный протест».