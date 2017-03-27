Шаля , Свердловская область, 27 марта, 2017, 08:23 — ИА Регнум. В Свердловской области закрыта одна из старейших в стране народных библиотек в деревне Мартьяново, Шалинского района. Решение о закрытии приняло районное управление культуры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В управлении культуры заявляют об аварийном состоянии здания библиотеки и отсутствие средств на его ремонт. Ещё в январе директору деревенского клуба и библиотекарю Валентине Ошурковой сообщили о планируемом сокращении. Это решение фактически означает ликвидацию единственного культурного центра в деревне Мартьяново.

Однако, по всей видимости, аварийное состояние здания является лишь поводом для сокращения клуба. Как сообщают местные работники культуры, были альтернативные варианты размещения клуба, однако муниципальные власти даже не пытались их рассматривать.

Отметим, что сокращение финансирования клубов и библиотек происходит и в других населённых пунктах Шалинского района. Как сообщили в клубе деревни Коптело-Шамары, до недавнего времени в клубе было полставки директора и полставки уборщицы. С нового года управление культуры сократило ставку уборщицы и отказалось оплачивать дрова, для отопления здания зимой. Сокращение ставок намечается также в библиотеке села Чусовом. Библиотекарям уже намекали, что у них будет сокращена ставка уборщицы и полставки библиотекаря.

Работники культурных учреждений считают, что наметившиеся сокращения связаны с тем, что местные власти хотят сфальсифицировать исполнение «майских указов» президента. Напомним, что согласно указу № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», регионам ставится задача «доведение к 2018 году средней заработной платы <…> работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе». Культработники считают, что власти намерены сократить значительную часть ставок в районе, а у оставшихся работников довести зарплату до уровня, обозначенного в указе.

По словам активиста всероссийской общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС) Ивана Черемных, в Шалинском районе сложилась опасная ситуация, когда социальная сфера подвергается постоянной угрозе сокращения.

«Показательным тут, например, является то, что на весь Шалинский район нет ни одного роддома. Ползучие сокращение сельских библиотек и клубов, по сути, означает ликвидацию последних очагов культуры на местах. Нам говорят о проблеме посещаемости. Никто её не отрицает, но вы ведь не решаете проблему болей в руке её ампутацией. Кроме того, надо отметить, что, когда я попытался разобраться ситуацией в Шале, это оказалось не так-то просто. Все электронные СМИ района, странным образом прекратили свою работу, а если посмотреть на новости, о которых они писали, то 50% из них окажется информация о пожарах. Проблемы района, тем более идущие от руководства вообще не обсуждаются. При этом даже когда электронные СМИ ещё работали, выборы главы Шалинского городского округа, которые прошли осенью 2016 года в них вообще не обсуждались. Победил на выборах Богатырев Алексей Петрович. По случайному совпадению его супруга незадолго до выборов стала главой местной территориальной избирательной комиссии», — сообщил Иван Черемных.

Как сообщило ранее ИА REGNUM, бесплатная народная библиотека имени русского книгоиздателя и просветителя Флорентия Фёдоровича Павленкова была основана 17 ноября 1909 года и является одной из первых подобных библиотек, которые создавались в России в начале ХХ века для простых людей. После закрытия библиотеки книжный фонд будет сохранён и переведён в Шалю или село Чусовое, в 10 километрах от Мартьяново.