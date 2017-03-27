Пекин, 27 марта, 2017, 06:40 — ИА Регнум. Китайский юань вновь укрепился по отношению к доллару США на целых 144 базисных пункта, сообщает 27 марта информационное агентство «Синьхуа».

Megabanki.ru Юань

С существенного роста курса юаня началась новая трудовая неделя в Китае. На сегодняшний день курс китайской национальной валюты составил 6,8701 юаня за доллар США.

Напомним, что в пятницу, 24 марта, юань «набрал» всего 11 базисных пунктов, однако если учесть, что за предыдущие два дня он укрепился на 215 пунктов, в целом тенденция роста является значительной.

В результате юань почти отыграл предшествовавшее ослабление, когда он потерял в общей сложности 451 пункт в течение трех рабочих дней.

Напомним, что китайское правительство объясняет причину колебания курса валюты проводимой с 2015 года масштабной финансовой реформой. В то же время власти ввели временный мораторий на инвестирование за рубеж до вступления в силу новых правил инвестирования, которые должны будут отсечь «слепые и иррациональные» капиталовложения, приводящие к ослаблению китайской валюты в связи с оттоком капитала.