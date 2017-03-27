Лхаса, Китай, 27 марта, 2017, 05:37 — ИА Регнум. Правительство Тибетской автономии Китая совместно с Китайской академией наук договорились о запуске крупномасштабного исследования Тибетского нагорья спустя 40 лет после первого и на данный момент единственного исследования, сообщает газета «Жэньминь жибао».

Тибет

Ученые уже в июне текущего года проведут изучение изменений ресурсов, экологии и окружающей среды плато. Их изыскания будут использованы для продвижения научной поддержки программы социального, экологического и экономического развития Тибета.

Новые технологии, включая беспилотники и спутники, будут использоваться для изучения всей поверхности нагорья и получения более обобщенных и точных научных сведений.

Первое исследование проводилось еще в 70-е годы прошлого века. В нем участвовали геологи, геофизики, ботаники, зоологи и специалисты в сфере сельского хозяйства.

Напомним, что Тибет является автономным районом в составе Китая. При этом, история взаимоотношений между основным Китаем и Тибетом крайне сложна, неоднозначна и противоречива.

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