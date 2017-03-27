Пекин, 27 марта, 2017, 03:44 — ИА Регнум.



Шанхай. КНР

Глобализация меняется кардинально по мере того, как подымается Китай. В этой связи речь идет уже о «глобализации 2.0», которая ориентирована на инвестиции и развитие в куда большей степени, нежели на торговлю, как-то было раньше, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на индийского ученого Амитава Ачарья, который дал интервью агентству, и ряд экспертов.

Подобные размышления Амитав Ачарья изложил в своей книге «Конец американского мирового порядка», изданной в 2014 году. По мнению агентства, они как нельзя хорошо отражают существующую действительность.

Ачарья полагает, что крупнейшим китайским прорывом в вопросе глобализации стало строительство масштабных инфраструктурных проектов. Он обратил внимание, что инициатива «Нового шелкового пути» осуществляется с целью оформления торговой и инфраструктурной сети, связывающей Азию с Европой и Африкой по стопам древних торговцев.

Китай уже вложил $18,5 млрд в 56 экономических и торговых зон в страны на всем протяжении пути. Огромные вливания принесли $1,1 млрд налогов и 180 тыс. рабочих мест в странах, получивших инвестиции, заявил министр торговли Китая Чжун Шань.

«Инициатива «Нового шелкового пути» противостоит узколобому протекционизму и изоляционизму, — заявил директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин. — В 90-е году у нас не было альтернативы интеграции в Западную Европу. Сейчас у нас есть китайская альтернатива».

Инвестиции и продвинутые китайские технологии подтолкнут к постепенному преобразованию «Нового шелкового пути», полагают аналитики.

Повсеместное присутствие китайских компаний, особенно имеющих особое преимущество в строительстве высокоскоростных железнодорожных путей и ядерных электростанций, а также преимущества в сфере технологий коммуникации только ускорят индустриализацию и урбанизацию стран в рамках новой инициативы, подводит итог «Синхуа»

Отметим, что недавно завершившийся Боаоский азиатский форум, проходивший на юге Китая, был посвящен преимущественно теме глобализации и борьбе с протекционизмом, что особо отмечалось председателем КНР Си Цзиньпином, вице-председателем форума Цзэн Пэйянем, а также многими выступавшими.