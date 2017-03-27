Вашингтон, 27 марта, 2017, 03:03 — ИА Регнум.



Gage Skidmore Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в ближайшие дни подпишет указ, отменяющий директивы предыдущего главы Белого дома Барака Обамы в области климата. Об этом сообщил руководитель федерального агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт, передаёт ABC News.

В частности, как сообщается, Трамп намерен отменить введённые Обамой ограничения по выбросам углерода в атмосферу для работающих на угольном топливе электростанций.

В Белом доме считают, что отмена директив позволит снизить стоимость электроэнергии, а также создать дополнительные рабочие места на угольных предприятиях, отметил Скотт Прюитт.

Дональд Трамп известен своим скептическим отношением к идее антропогенного изменения климата на планете и так называемого глобального потепления, которое он неоднократно называл «фальсификацией».

Ещё в ходе своей предвыборной кампании он обещал, что в случае его победы на выборах США выйдут из ограничительных международных договоров по климату, в том числе из «Парижского соглашения», и прекратят «природоохранное» давление на собственную добывающую промышленность и металлургию.

В первый же день после вступления Дональда Трампа в должность президента США с официального сайта Белого дома был удалён раздел об изменении климата.

«Слишком долго мы придерживались обременительных правил нашей энергетической промышленности. Президент Трамп стремится к устранению вредных и ненужных стратегий, таких как план действий в области климата и водные правила США», — указывалось при этом в официальном заявлении новой администрации.