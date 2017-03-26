Краснодар, 26 марта, 2017, 21:44 — ИА Регнум. Результаты последних двух матчей 25-го тура, сыгранных 26 марта в мужской волейбольной Суперлиге.

(сс) JeppeSmedNielsen Волейбол

«Динамо» (Краснодар) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) 3:1 (27:25 25:18 22:25 25:18)

(27:25 25:18 22:25 25:18) «Белогорье» (Белгород) — «Зенит-Казань» (Казань) 0:3 (15:25 22:25 20:25)

«Югра-Самотлор» уже претендует на попадание в плей-офф, а борьба за сохранение места в Суперлиге им ещё грозит.

«Белогорье» матчем с принципиальным соперником начало подготовку к борьбе в плей-офф Суперлиги и в финальной части Лиги чемпионов, где им ещё не раз предстоит сыграть с казанцами.

Сегодня «Зенит-Казань» был значительно сильнее, но белгородцы не ставили себе задачи победить «здесь и сейчас». В частности, в их составе сегодня сыграл шестнадцатилетний Павел Тетюхин, который впервые вышел на площадку вместе со своим отцом Сергеем Тетюхиным. Знаменательное событие, хотя вряд ли от игры Павла надо ждать хорошего для «Белогорья» результата в ближайшие год-два. Пока Тетюхин-младший хорошо играет в сборной России для своего возраста.

Последний тур окончательно определит состав участников плей-офф и участников переходных игр. Напрямую в финал шести попали «Зенит-Казань» и московское «Динамо». Команды, которые займут места с 3 по 10 в стыковых матчах определят ещё четырёх участников финальной группы.

Положение команд в розыгрыше мужской волейбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.