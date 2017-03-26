Берлин, 26 марта, 2017, 21:07 — ИА Регнум.

Президент США Дональд Трамп во время недавней встречи в Вашингтоне с канцлером Германии Ангелой Меркель вручил ей счет на суммув $375 млрд за услуги Североатлантического альянса. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

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«Трамп передал канцлеру Германии Ангеле Меркель счет в 300 млрд фунтов ($375 млрд)», — говорится в сообщении.

Один из источников издания считает, что глава Белого дома хотел «запугать» канцлера Германии, но она не поддалась на провокацию.

«Такие требования выдвигают, чтобы запугать другую сторону, но канцлер спокойно восприняла эту новость и не намерена реагировать на подобные провокации», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 марта 2017 г. между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом состоялись переговоры в Вашингтоне.

Первоначально визит Меркель был запланирован на 14 марта, но из-за сильнейшего снегопада, обрушившегося на Восточное побережье США, переговоры были перенесены на более поздний срок.

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