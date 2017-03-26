Ереван, 26 марта, 2017, 20:53 — ИА Регнум. 26 марта на стадионе «Руспубликанский стадион» был разыгран матч 5-го тура группы E Квалификации ЧМ-2018 между сборными Армении и Казахстана. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу армян.

Photolure Генрих Мхитарян

На 73-й минуте матча вингер «МЮ» Генрих Мхитарян открыл счет в матче после ассиста Тиграна Барсежана — 1:0.

Через 2 минуты вингер «Бешикташа» Араз Озбилис удвоил преимущество в счете — 2:0. Асситом отметился Камо Оганесян.

Статистика матча (Армения/Казахстан)

Удары 10/6

Удары в створ 3/1

Владение 55%/45%

Фолы 12/17

На данный момент Армения поднялась на 4-ю строчку, набрав 6 очков. Сборная Казахстана осталась на последней позиции с 2-мя очками.

Составы на матч:

Армения: Бегларян, Ароян, Андониан, Восканян, Малакян, Пиццелли, Казарян, Оганесян, Мхитарян, Айрапетян, Саркисов.

Казахстан: Лория, Малый, Тунгышбаев, Суюмбаев, Бейсебеков, Куат, Тагыберген, Исламхан, Нургалиев, Шомко, Нусербаев.

Главный арбитр матча: Александр Ставрев.

Предупреждения: Бейсебеков — 18, Малый — 19, Саркисов — 28, Ароян — 48, Тагыберген — 54, Озбилис — 77.

Удаления: Малый — 64.

Голы: Мхитарян 73 — 1:0, Озбилис 75 — 2:0.