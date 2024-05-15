Санкт-Петербург, 26 марта, 2017, 19:14 — ИА Регнум. Парламентам стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) следует наладить сотрудничество с ПАСЕ и ОБСЕ, несмотря на имеющиеся политические разногласия. Об этом заявил спикер Государственной думы, председатель Парламентской ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин, открывая заседание совета ассамблеи в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Government.ru Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

Как отметил Володин, современные угрозы международной безопасности уже давно приобрели без преувеличения глобальный характер. Проблемы терроризма, нелегальной миграции, наркотрафика вышли за рамки отдельных государств, регионов и даже континентов.

«Возникают принципиально новые глобальные вызовы, такие, как борьба с киберпреступностью. Противостоять этим угрозам в одиночку сегодня не может даже самая сильная страна мира, мы это уже видим, в том числе из заявлений, которые делаются», — сказал Володин.

Он подчеркнул, что между террористами, контрабандистами и другими участниками преступного мира налажена международная кооперация, зачастую эти виды деятельности тесно переплетены друг с другом: например, на деньги от наркотрафика закупается оружие и взрывчатка для осуществления терактов, а по налаженным каналам миграции вместе с беженцами забрасываются террористы и экстремисты.

В этой связи большую пользу могло бы принести сотрудничество на межпарламентском уровне, и ПА ОДКБ и ПАСЕ являются удобными площадками для этой работы, считает Володин.

«Не менее перспективно и взаимодействие с ОБСЕ, которая, как и ОДКБ, специализируется именно на вопросах безопасности. Да, это нужно признать, у отдельных членов ОДКБ есть некоторые разногласия с западными партнерами по ряду вопросов политического характера, но это не должно мешать иметь какие-то общие протоколы, общие, схожие законодательные решения в области безопасности, осуществлять информационное сотрудничество и обмен опытом в этой сфере. Укрепление безопасности и противостояние международному терроризму находится в поле наших общих интересов с Европой», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Он считает, что было бы правильно развивать кооперацию и успешную практику противодействия терроризму и нелегальной миграции за счет взаимодействия с европейскими странами, «где эти проблемы в последние годы встали в полный рост».

Кроме того, на взгляд главы ПА ОДКБ, необходимо усилить координацию внешнеполитической деятельности парламентских делегаций государств-членов ОДКБ, например, активизировать сотрудничество в рамках геополитической группы «Евразия» в Межпарламентском союзе.

Вячеслав Володин также поддержал идею Меджлиса Казахстана провести в 2017 году в Астане международную конференцию по вопросам безопасности и предложение Национального собрания Армении устроить в Ереване парламентские слушания по противодействию так называемым «гибридным войнам».

Спикер Госдумы России также напомнил, что необходимо ускорить ратификацию уже принятых международных договоров и проанализировать, как национальные законодательства используют модельные законы и рекомендации ОДКБ. Причем, главное внимание следует уделить признанию тех или иных организаций террористическими и экстремистскими для формирования единого списка в формате ОДКБ, то же касается и списка запрещенных наркотических средств. Володин сообщил, что Госдума РФ планирует зафиксировать в своем регламенте обязательство рассматривать модельные законы и рекомендации ПА ОДКБ.

«Здесь нужно исходить из того, насколько для вас это является приемлемым. Но, если мы для себя зафиксируем в своих регламентах нормы, которые предусматривают рассмотрение модельных законов и рекомендаций, то в этом случае, что касается гармонизации законодательства и продвижения модельных законов, можно будет говорить уже о какой-то системной основе», — добавил Володин.