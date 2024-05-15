Володин: ОДКБ нужно сотрудничать с ПАСЕ и ОБСЕ, несмотря на разногласия
Санкт-Петербург, 26 марта, 2017, 19:14 — ИА Регнум. Парламентам стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) следует наладить сотрудничество с ПАСЕ и ОБСЕ, несмотря на имеющиеся политические разногласия. Об этом заявил спикер Государственной думы, председатель Парламентской ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин, открывая заседание совета ассамблеи в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.
Как отметил Володин, современные угрозы международной безопасности уже давно приобрели без преувеличения глобальный характер. Проблемы терроризма, нелегальной миграции, наркотрафика вышли за рамки отдельных государств, регионов и даже континентов.
«Возникают принципиально новые глобальные вызовы, такие, как борьба с киберпреступностью. Противостоять этим угрозам в одиночку сегодня не может даже самая сильная страна мира, мы это уже видим, в том числе из заявлений, которые делаются», — сказал Володин.
Он подчеркнул, что между террористами, контрабандистами и другими участниками преступного мира налажена международная кооперация, зачастую эти виды деятельности тесно переплетены друг с другом: например, на деньги от наркотрафика закупается оружие и взрывчатка для осуществления терактов, а по налаженным каналам миграции вместе с беженцами забрасываются террористы и экстремисты.
В этой связи большую пользу могло бы принести сотрудничество на межпарламентском уровне, и ПА ОДКБ и ПАСЕ являются удобными площадками для этой работы, считает Володин.
«Не менее перспективно и взаимодействие с ОБСЕ, которая, как и ОДКБ, специализируется именно на вопросах безопасности. Да, это нужно признать, у отдельных членов ОДКБ есть некоторые разногласия с западными партнерами по ряду вопросов политического характера, но это не должно мешать иметь какие-то общие протоколы, общие, схожие законодательные решения в области безопасности, осуществлять информационное сотрудничество и обмен опытом в этой сфере. Укрепление безопасности и противостояние международному терроризму находится в поле наших общих интересов с Европой», — подчеркнул Вячеслав Володин.
Он считает, что было бы правильно развивать кооперацию и успешную практику противодействия терроризму и нелегальной миграции за счет взаимодействия с европейскими странами, «где эти проблемы в последние годы встали в полный рост».
Кроме того, на взгляд главы ПА ОДКБ, необходимо усилить координацию внешнеполитической деятельности парламентских делегаций государств-членов ОДКБ, например, активизировать сотрудничество в рамках геополитической группы «Евразия» в Межпарламентском союзе.
Вячеслав Володин также поддержал идею Меджлиса Казахстана провести в 2017 году в Астане международную конференцию по вопросам безопасности и предложение Национального собрания Армении устроить в Ереване парламентские слушания по противодействию так называемым «гибридным войнам».
Спикер Госдумы России также напомнил, что необходимо ускорить ратификацию уже принятых международных договоров и проанализировать, как национальные законодательства используют модельные законы и рекомендации ОДКБ. Причем, главное внимание следует уделить признанию тех или иных организаций террористическими и экстремистскими для формирования единого списка в формате ОДКБ, то же касается и списка запрещенных наркотических средств. Володин сообщил, что Госдума РФ планирует зафиксировать в своем регламенте обязательство рассматривать модельные законы и рекомендации ПА ОДКБ.
«Здесь нужно исходить из того, насколько для вас это является приемлемым. Но, если мы для себя зафиксируем в своих регламентах нормы, которые предусматривают рассмотрение модельных законов и рекомендаций, то в этом случае, что касается гармонизации законодательства и продвижения модельных законов, можно будет говорить уже о какой-то системной основе», — добавил Володин.