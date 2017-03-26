Донецк, 26 марта, 2017, 18:28 — ИА Регнум. В Донбассе потерпел крушение военный вертолет Ми-2, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Dnr-news.com Модернизированный украинскими инженерами вертолет Ми-2

Инцидент произошел в воскресенье, 26 марта, рядом с населенным пунктом Малиновка недалеко от Краматорска. По предварительной версии, падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередач.

«Для выяснения и уточнения причин авиационной катастрофы и эвакуации погибших членов экипажа, на месте падения вертолета работают дежурные силы поисково-спасательного обеспечения и группа офицеров штаба», — говорится в сообщении.

О количестве погибших не сообщается.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 года после того, как жители Донбасса не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые власти Украины объявили режим «антитеррористической операции» Донецкой и Луганской областях и направили ВСУ против мирных жителей региона.