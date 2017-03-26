Бишкек, 26 марта, 2017, 16:35 — ИА Регнум. В Узгенском районе Киргизии оползень сошел на жилой дом, в котором находились 6 человек. Об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на пресс-службу МЧС КР.

blog.xuite.net Оползень

ЧП произошло в воскресенье, 26 марта, на участке Топ-Жангак в селе Ничке-Сай.

«Земляная масса длиной 800 и высотой от 4 до 15 м прошла около 500 м и накрыла жилье местного жителя, — говорится в сообщении. — В доме находились хозяин, его супруга и четверо детей».

В настоящее время на месте происшествия проводятся поисковые работы.

«На месте работают 40 спасателей, сотрудники противопожарной службы Узгенского района, два врача и фельдшер, а также милиция», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока неизвестны.