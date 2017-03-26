Москва, 26 марта, 2017, 15:55 — ИА Регнум. На юге Москвы эвакуирован бизнес-центр, расположенный по адресу: Ленинская слобода, 19. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает телеканал RT со ссылкой на экстренные службы столицы.

Omega-plaza.ru Эвакуированный бизнес-центр

Сообщается, что в здании бизнес-центра проводится эвакуация после анонимного сообщения о заложенной бомбе.

Из здания были эвакуированы порядка 500 человек.

Проводится проверка.