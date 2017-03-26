На юге Москвы эвакуирован бизнес-центр из-за информации о заложенной бомбе
Москва, 26 марта, 2017, 15:55 — ИА Регнум. На юге Москвы эвакуирован бизнес-центр, расположенный по адресу: Ленинская слобода, 19. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает телеканал RT со ссылкой на экстренные службы столицы.
Omega-plaza.ru
Эвакуированный бизнес-центр
Сообщается, что в здании бизнес-центра проводится эвакуация после анонимного сообщения о заложенной бомбе.
Из здания были эвакуированы порядка 500 человек.
Проводится проверка.