Москва, 26 марта, 2017, 15:12 — ИА Регнум. «Тема коррупции в мировой истории всегда использовалась с целью смещения действующей власти, это абсолютно технологичный инструментарий, который накачивается по команде политтехнологов, — заявил журналистам председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, — Успешная борьба с коррупцией возможна только при активной включенности самой власти. За последние пять лет Россия проделала огромную работу по борьбе с этим злом».

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«То, что мы видим сейчас, это парадокс. Для того, чтоб бороться за законность, людей призывают выходить на противозаконные акции. Ничего другого от человека, осужденного судом за воровство, и ждать не приходится», — заключил Кирилл Кабанов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 25 и 26 марта различных городах РФ сторонниками Алексея Навального был запланирован ряд провокационных акций.

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