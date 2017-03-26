Председатель НАК: Чтобы бороться с коррупцией, надо самим соблюдать закон
Москва, 26 марта, 2017, 15:12 — ИА Регнум. «Тема коррупции в мировой истории всегда использовалась с целью смещения действующей власти, это абсолютно технологичный инструментарий, который накачивается по команде политтехнологов, — заявил журналистам председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, — Успешная борьба с коррупцией возможна только при активной включенности самой власти. За последние пять лет Россия проделала огромную работу по борьбе с этим злом».
«То, что мы видим сейчас, это парадокс. Для того, чтоб бороться за законность, людей призывают выходить на противозаконные акции. Ничего другого от человека, осужденного судом за воровство, и ждать не приходится», — заключил Кирилл Кабанов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 25 и 26 марта различных городах РФ сторонниками Алексея Навального был запланирован ряд провокационных акций.
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