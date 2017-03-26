Москва, 26 марта, 2017, 15:15 — ИА Регнум.



Andy03 Футбольный мяч

Посол Исландии в Москве Берглинд Асгейрсдоттир заявила, что исландцы совершенно не боятся ехать в Россию на чемпиона мира по футболу, который должен пройти в 2018 году. Об этом она заявила журналистам сегодня, 26 марта.

Асгейрсдоттир заявила, что ни разу не слышала, чтобы кто-то в Исландии выражал беспокойство по поводу безопасности на предстоящем чемпионате мира по футболу 2018 года или даже упоминали это.

«Для нас главное — победить в отборочных матчах и приехать в Россию и здесь показать лучший результат», — подчеркнула она.

Напомним, после фанатских боев в Марселе на чемпионате Европы 2016 года, когда российских болельщиков обвинили в организации массовых беспорядков, многие спортивные журналисты на Западе заявили, что просто страшно ехать в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне в Белграде ножевые ранения получили два российских болельщика футбольного клуба «Спартак», которые приехали поддержать свой клуб в товарищеском матче против белградской «Цревны Звезды».