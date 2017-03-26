Ташкент, 26 марта, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Предстоящие в начале апреля в Узбекистане заморозки, дожди и сильный ветер могут погубить урожай фруктов, в частности черешни, абрикоса, персика, передает корреспондент ИА REGNUM.

krzys16 Персики

В настоящее время в республике данные сорта деревьев уже начали цвести.

Как сообщает МЧС Узбекистана, 26−27 марта и 30−31 марта по территории Узбекистана пройдут дожди, возможны сильные. «26 марта и 30−31 марта ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. 1−4 апреля по республике ожидается резкое изменение погоды, пройдут дожди, преходящие в снег, ожидается усиление ветра до 17−22 м/с., температура воздуха понизится ночью до 1−3 C мороза, днем до 2−7 С тепла», говорится в сообщении ведомства.

Вместе с этим, ощутить дефицит узбекских фруктов могут и россияне.

Как ИА REGNUM сообщало ранее Россия и Узбекистана работают над пакетом соглашений по ускоренному таможенному и фитосанитарному оформлению с целью поставки на российский рынок фруктов и овощей из Узбекистана.

Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин, в первом полугодии 2016 года импорт узбекской сельхозпродукции в Россию вырос на 10%: объема импорта по винограду возрос в 20 раз, а по цитрусовым — в 54 раза.

Также сообщалось, что Узбекистан намерен до конца 2020 года удвоить производство овощей и фруктов — до 32 млн тонн.