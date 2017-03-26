Москва, 26 марта, 2017, 14:39 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Минздрава РФ

Министерство здравоохранения Российской Федерации прокомментировало ситуацию вокруг туберкулинодиагностика (реакция Манту, проба Пирке). Соответствующее заявление распространила сегодня, 26 марта, пресс-служба ведомства.

Напомним, накануне уполномоченная по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова заявила, что многие родители не хотят делать ребенку Манту, но без нее их детей не берут в садики и школы. При этом Кузнецова назвала реакцию Манту «инъекцией», каковой она на самом деле не является.

Ряд экспертов указали, что реакция Манту является наиболее доступным и довольно эффективным способом диагностировать туберкулез.

Теперь Минздрав распространил заявление, что 24 марта Всероссийское общество фтизиатров приняло рекомендации по проведению тестирования на туберкулез. Согласно этим рекомендациям, предлагается установить три возможных варианта диагностирования туберкулеза: проба Манту, Т-тест и Диаскин-тест.

Отмечается, что результаты каждого из этих тестов будут признаваться достаточными для приёма ребёнка в дошкольные учреждения.

Согласно статистике за 2014 год показатель заболеваемости туберкулезом в России составлял 59,5 на 100 тысяч.