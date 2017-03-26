Москва, 26 марта, 2017, 14:15 — ИА Регнум.



Mil.ru Ракетный комплекс Искандер-М

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что российские власти не намерены отчитываться перед военным блоком НАТО о развертывании оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» на территории Калининградской области. Соответствующее заявление сделал сегодня, 26 марта, директор департамента общеевропейского сотрудничества российского министерства иностранных дел России Андрей Келин.

Ранее германские СМИ сообщили, что представители Североатлантического альянса на предстоящем заседании Совета Россия — НАТО намерены потребовать от российской стороны объяснений по поводу переброски «Искандеров» под Калининград.

Келин заявил, что Россия никому не будет давать отчета о внутренних перемещениях своих войск. «Никакого отчета не будет, об этом речи не идет», — сказал представитель МИД РФ в ответ на просьбу прокомментировать сообщения германских СМИ.

Он напомнил, что Россию беспокоит развертывание ротационных батальонов НАТО в Польше и странах Прибалтики, а Североатлантический альянс — учения, которые проводит Россия: «Запад», «Кавказ» и маневры в Крыму.

Келин пояснил, что в связи с этим взаимным беспокойством, на предстоящем заседании Совета Россия — НАТО речь пойдет о транспарентности. Стороны обменяются мнениями и попытаются снять существующую озабоченность. Также он уточнил, что заседание Совета пройдет на уровне постпредов и послов.

Стоит отметить, что военный блок НАТО уже неоднократно высказывал свою озабоченность в связи с тем, что в Калининградской области размещены ОТРК «Искандер». Москва, в свою очередь, заявляла, что размещает свои вооружения на своей территории и действует исключительно в национальных интересах.