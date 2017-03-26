Москва, 26 марта, 2017, 12:10 — ИА Регнум.



Ричардс Уильям Трост. Кладбище. 1861

Следователи Главного следственного управления Следственного комитета по Москве проводят проверку по факту обнаружения трупа помощника депутата Государственной думы на Котляковском кладбище в Царицыно. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает Life.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что на Котляковском кладбище было найдено тело Никифорука В. П., который являлся помощником депутат Государственной думы Дениса Москвина («Единая Россия»).

По предварительным данным, смерть наступила в результате огнестрельного ранения в голову.

В качестве основной версии полиция рассматривает самоубийство. Труп Никифорука лежал на могиле его дочери, которая трагически погибла в 2016 году.

Рядом с телом были найдены пистолет и предсмертная записка, в которой он просит никого не винить в его смерти.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.