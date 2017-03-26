Москва, 26 марта, 2017, 11:58 — ИА Регнум.



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Практически весь мир в ночь на 26 марта перешел на летнее время.

В ночь на воскресенье, 26 марта, все европейские страны, за исключением России, Белоруссии и Исландии перешли с зимнего времени на летнее. В 01:00 по Гринвичу жители стран Европы, а также ряд других стран (всего 78 государств) перевели стрелки часов на час вперед.

В северном полушарии летнее время используется почти повсеместно в США, Канаде, Мексике (кроме ряда штатов и провинций), полностью во всех странах Европы, кроме Исландии, Россиии Белоруссии, а также в Марокко, Иране, Сирии, Иордании, Ливане, Израиле, Палестине. В южном полушарии летнее время используется в Австралии (в ряде штатов), Новой Зеландии, Парагвае, Бразилии (в ряде штатов), Намибии.

По рекомендации Европейской экономической комиссии ООН переход на летнее время осуществляется в последнее воскресенье марта. По такому времени 78 стран будут жить до последнего воскресенья октября (в 2017 году это 29 октября).

В России перевод стрелок часов был отменен ещё в 2011 году по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева.

Сперва в России стрелки часов были зафиксированы на летнем времени. В обществе это решение вызвало много споров, так как гражданам не понравилось, что световой день зимой сместился на вечерние часы. Споры привели к тому, что в 2014 году Россия совершила обратный переход — на постоянное зимнее время. Но и это многим не понравилось, так как в ряде регионов солнечного света стало меньше по вечерам.

В итоге в 2016 году некоторым субъектам Федерации было разрешено перейти в другие часовые пояса и тем самым скорректировать время.