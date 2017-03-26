Донецк, 26 марта, 2017, 08:07 — ИА Регнум.



Александр Дейнека. Кузнецы (фрагмент). 1957

Власти Донецкой Народной Республики намерены сохранить в соответствии с действующим законодательством права работников предприятий украинской юрисдикции, перешедших под внешнее управление. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на Минпромторг ДНР.

В ведомстве заявили, что трудовые отношения с работниками бывших украинских предприятий будут строиться в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики с сохранением всех трудовых прав и гарантий этих работников.

Также в Минпромторге уточнили, что трудовые книжки сотрудников, оформленные по законодательству Украины, будут действовать в ДНР.

Напомним, 1 марта 2017 года власти ДНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях, расположенных в Донбассе. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что готовится национализация этих предприятий.

На такие меры власти ДНР пошли после того, как украинские радикалы установили блокаду Донбасса, а украинские власти так и не смогли её снять и вынуждены были сделать официальной.

17 марта Захарченко заявил, что все работники этих украинских предприятий, на которых было введено внешнее управление, перешли под управление ДНР. «Все 100% рабочих этих предприятий сами написали заявления и перешли на работу в республику, и все попытки украинской стороны сопротивляться этому оказались безрезультатными», — сказал Захарченко.