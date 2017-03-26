Вашингтон, 26 марта, 2017, 07:46 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп намерен работать с Конгрессом для проведения масштабной налоговой реформы в стране. Такое заявление сделал сегодня, 26 марта, вице-президент США Майкл Пенс, сообщает телеканал RT.

Пенс заявил, что Трамп намерен выполнить свои предвыборные обещания и провести налоговую реформу, направленную на снижение налогов для американских граждан и корпораций.

«Работая с конгрессом, президент Трамп собирается провести реформу по самому значительному снижению налогов со времён Рональда Рейгана, мы намерены заставить американскую экономику вновь работать», — сказал вице-президент Пенс.

Он уточнил, что Трамп и его команда намерены снизить налоги для корпораций с 35% до 15%.

Напомним, Трамп и его команда пока не смогли выполнить другое предвыборное обещание — отменить систему медицинского страхования Obamacare и заменить её другой системой, хотя и работали над этим.

24 марта стало известно, что Республиканская партия отозвала из Конгресса законопроект о замене Obamacare, тем самым оставив наследие предыдущего президента США Барака Обамы работающим.

В интервью The Washington Post Трамп объяснил этот шаг нехваткой голосов, также желанием дать возможность проекту доказать свою несостоятельность. Американский президент был вынужден оправдываться: «Как вы знаете, я много лет говорил, что лучше всего дать Obamacare «взорваться», а затем договориться с демократами и получить единый документ».

«Я никогда не говорил, что я собирался отменить или заменить программу в течение первых 60 дней», — пояснил Трамп.