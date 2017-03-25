Москва, 26 марта, 2017, 02:57 — ИА Регнум. В России родители должны иметь право отказаться от пробы Манту у детей, считает детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она обратилась в министерство здравоохранения РФ с советующим предложением. Об этом она заявила в программе «Пресс-конференция» на канале «Россия 24».

GregMontani Проба Манту

Кузнецова заявила, что обратилась в Минздрав с тем, чтобы предоставить российским родителям право отказаться от пробы Манту. Этот вопрос решится буквально на днях, сказала детский омбудсмен.

Она также отметила, что когда начала работу на своем посту, то получила множество сообщений о реакции на Манту. Родители не хотят, чтобы их дети сдавали пробу подобным образом.

По ее словам, сегодня детей, родители которых не хотят, чтобы им делали Манту, не берут в детсады и школы. Однако в данном вопросе, по мнению Кузнецовой, каждый родитель может поступать так, как считает нужным. Поэтому сейчас рассматриваются другие варианты взятия пробы.

«Можно сдать кровь, можно иначе пройти эти анализы. И они тоже будут признаны», — отметила омбудсмен.

Такой способ диагностировать туберкулезную инфекцию называется технологией Т-spot. Это иммунологический способ диагностики туберкулеза, который проводится через забор крови пациента.