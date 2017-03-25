Наньнин, Китай, 26 марта, 2017, 02:47 — ИА Регнум. Количество зафиксированных случаев заражения вирусом птичьего гриппа штамма H7N9 в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая возросло до 20 с начала 2017 года. Из них 7 оказались смертельными, передает со ссылкой на местные власти агентство «Синьхуа»

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Согласно заявлению местных органов здравоохранения, в период с 17 по 23 марта были зарегистрированы 3 новых случая заражения и три смертельных случая.

Эксперты по профилактике и контролю заболеваний утверждают, что вирус H7N9 не передается от человека к человеку и рекомендуют избегать контакта с мертвой или живой птицей, а также покупать мясо птицы только с карантинным сертификатом, передает агентство.