Санья, Китай, 26 марта, 2017, 02:11 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин направил приветственное обращение участникам Боаоского азиатского форума — 2017, проходящего в настоящее время в китайской провинции Хайнань на самом юге Китая, передает агентство «Синьхуа».

Jasonanaggie Си Цзиньпин

По мнению Си, 16 лет существования форума сыграли значительную роль в объединении и консолидации Азиатского региона, расширении сотрудничества и увеличении влияния региона в мире. Глава КНР также выразил благодарность всем присутствующим за их вклад в общее дело.

По словам Си, девиз форума «Глобализация и свободная торговля: Азиатские перспективы» отражает то высокое значение для мирового сообщества и азиатских стран, которое придается вопросу экономической глобализации.

Китайский лидер выразил надежду, что участники форума представят свое видение и свои варианты решения тех проблем, перед которыми стоит мировая и региональная экономика, сообщает агентство.

Напомним, что китайский вице-премьер Чжан Гаоли выступая на Боаоском азиатском форуме — 2017 заявил, намекая на США, что крупные державы должны уважать базовые интересы и обеспокоенность других государств.