Москва, 26 марта, 2017, 01:00 — ИА Регнум. Новые американские санкции против России — дополнительный импульс к развитию российских технологий. Они могут оказать лишь положительное влияние на развитие компаний в РФ. Такое мнение выразили в государственной корпорации «Ростех» в интервью РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансовое развитие

Так, в госкорпорации отметили, что давно живут в режиме санкций. Поэтому они давно стали для «Ростеха» дополнительным толчком к развитию целого ряда новых технологий, а также способствуют выходу на новые рынки.

ИА REGNUM ранее сообщало, что США ввели новые санкции против восьми российских компаний. Ограничительные меры связаны с законом страны от 2009 года о нераспространении оружия массового поражения, касающемся Сирии, Ирана и КНДР.

В «черный» список попали такие российские организации как «Рособоронэкспорт», объединение «Авиаэкспорт», НПО «Конструкторское бюро машиностроения» и «Базальт», Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала Бугаева, Уральский тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина, 150-й Авиационно-ремонтный завод.

При этом основные экономические санкции в отношении РФ были введены еще весной 2014 года после того, как на Украине произошел государственный переворот, а Крым вновь стал частью России в результате референдума.

В Совете Федерации и Госдуме уже отреагировали на новые санкции США против России. По словам первого зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, санкции не имеют отношения к российско-американским отношениям в целом, а связаны с желанием подвинуть Россию с рынка оборонной промышленности.