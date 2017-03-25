Люксембург, 26 марта, 2017, 00:42 — ИА Регнум. 25 марта на стадионе «Жози Бартель» был разыгран матч 5-го тура группы A Квалификации ЧМ-2018 между сборными Люксембурга и Франции. Матч завершился со счетом 1:3 в пользу французов.

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На 28-й минуте матча форврад «Арсенала» Оливье Жиру открыл счет после прострела Джибриля Сидибе — 0:1.

Через 6 минут Орельен Жоаким сравнял счет ударом с пенальти — 1:1.

На 37-й минуте форвард «Атлетико» Антуан Гризманн снова вывел Францию вперед ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:2.

На 78-й минуте матча Жиру оформил дубль ударом головы после передачи Бенджамина Менди — 1:3.

Статистика матча (Люксембург/Франция)

Удары 2/18

Удары в створ 2/11

Владение 42%/58%

Фолы 19/9

На данный момент Франция лидирует в группе А с 13-ю очками. Люксембург остался на последней позиции с 1-м очком.

Составы на матч:

Люксембург: Морис, Шано, Мальже, Филиппс, Муч, Жерсон, Перейра, Бенси, Янс, Да Мота, Жоаким.

Франция: Льорис, Менди, Сидибе, Косьелни, Умтити, Гризманн, Канте, Матуиди, Пайет, Жиру, Дембеле.

Главный арбитр матча: Трейманис.

Предупреждения: Матуиди — 32, Да Мотта — 36, Жоаким — 43, Филиппс — 45.

Голы: Жиру 28 — 0:1, Жоаким (пен) 34 — 1:1, Гризманн (пен) 37 — 1:2, Жиру 78 — 1:3.