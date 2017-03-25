Франция ожидаемо победила Люксембург
Люксембург, 26 марта, 2017, 00:42 — ИА Регнум. 25 марта на стадионе «Жози Бартель» был разыгран матч 5-го тура группы A Квалификации ЧМ-2018 между сборными Люксембурга и Франции. Матч завершился со счетом 1:3 в пользу французов.
На 28-й минуте матча форврад «Арсенала» Оливье Жиру открыл счет после прострела Джибриля Сидибе — 0:1.
Через 6 минут Орельен Жоаким сравнял счет ударом с пенальти — 1:1.
На 37-й минуте форвард «Атлетико» Антуан Гризманн снова вывел Францию вперед ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:2.
На 78-й минуте матча Жиру оформил дубль ударом головы после передачи Бенджамина Менди — 1:3.
Статистика матча (Люксембург/Франция)
Удары 2/18
Удары в створ 2/11
Владение 42%/58%
Фолы 19/9
На данный момент Франция лидирует в группе А с 13-ю очками. Люксембург остался на последней позиции с 1-м очком.
Составы на матч:
Люксембург: Морис, Шано, Мальже, Филиппс, Муч, Жерсон, Перейра, Бенси, Янс, Да Мота, Жоаким.
Франция: Льорис, Менди, Сидибе, Косьелни, Умтити, Гризманн, Канте, Матуиди, Пайет, Жиру, Дембеле.
Главный арбитр матча: Трейманис.
Предупреждения: Матуиди — 32, Да Мотта — 36, Жоаким — 43, Филиппс — 45.
Голы: Жиру 28 — 0:1, Жоаким (пен) 34 — 1:1, Гризманн (пен) 37 — 1:2, Жиру 78 — 1:3.