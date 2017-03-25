Ромелу Лукаку спас сборную Бельгии от поражения от Греции
Брюссель, 26 марта, 2017, 00:40 — ИА Регнум. 25 марта на стадионе «Стадион короля Бодуэна» был разыгран матч 5-го тура группы H Квалификации ЧМ-2018 между сборными Бельгии и Греции. Матч завершился со счетом 1:1.
В дебюте второго тайма форвард «Бенфики» Константинос Митроглу вывел Грецию вперед — 0:1.
На 90-й минуте матча форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку сравнял счет после ассиста Дриса Мертенса — 1:1.
Статистика матча (Бельгия/Греция)
Удары 8/2
Удары в створ 3/1
Владение 64%/36%
Фолы 17/12
На данный момент сборная Бельгии идет на 1-й позиции с 13-ю очками. Греция осталась на третьей строчке, набрав 11 очков.
Составы на матч:
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонгер, Симан, Наингголан, Витсель, Феллаини, Карраско, Шадли, Лукаку, Мертенс.
Греция: Капино, Цавелас, Манолас, Торосидис, Сократис, Стафилидис, Фортунис, Тахцидис, Манталос, Самарис, Митроглу.
Главный арбитр матча: Феликс Брих.
Предупреждения: Тахцидис — 29, Феллаини — 40, Цавелас — 42, Мертенс — 60, Витсель — 72, Самарис — 73, Капино — 90+6, Лукаку — 90+7.
Удаления: Тахцидис — 65.
Голы: Митроглу 46 — 0:1, Лукаку — 90.