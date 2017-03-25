Брюссель, 26 марта, 2017, 00:40 — ИА Регнум. 25 марта на стадионе «Стадион короля Бодуэна» был разыгран матч 5-го тура группы H Квалификации ЧМ-2018 между сборными Бельгии и Греции. Матч завершился со счетом 1:1.

Dog-t.ru Футбольный мяч

В дебюте второго тайма форвард «Бенфики» Константинос Митроглу вывел Грецию вперед — 0:1.

На 90-й минуте матча форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку сравнял счет после ассиста Дриса Мертенса — 1:1.

Статистика матча (Бельгия/Греция)

Удары 8/2

Удары в створ 3/1

Владение 64%/36%

Фолы 17/12

На данный момент сборная Бельгии идет на 1-й позиции с 13-ю очками. Греция осталась на третьей строчке, набрав 11 очков.

Составы на матч:

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонгер, Симан, Наингголан, Витсель, Феллаини, Карраско, Шадли, Лукаку, Мертенс.

Греция: Капино, Цавелас, Манолас, Торосидис, Сократис, Стафилидис, Фортунис, Тахцидис, Манталос, Самарис, Митроглу.

Главный арбитр матча: Феликс Брих.

Предупреждения: Тахцидис — 29, Феллаини — 40, Цавелас — 42, Мертенс — 60, Витсель — 72, Самарис — 73, Капино — 90+6, Лукаку — 90+7.

Удаления: Тахцидис — 65.

Голы: Митроглу 46 — 0:1, Лукаку — 90.