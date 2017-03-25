Второй матч финала на Западе принёс победу СКА, который ведёт в серии 2:0
Санкт-Петербург, 25 марта, 2017, 19:47 — ИА Регнум. 25 марта в Санкт-Петербурге состоялся второй матч финала Западной конференции.
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Хоккей
- СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) 4:1 (0:1 2:0 2:0), счёт в серии 2:0
Несмотря на две домашние победы, вся борьба для СКА ещё впереди. «Локомотив» уже начинал полуфинальную серию с двух поражений на выезде, но в финале конференции играет он, а не ЦСКА. Теперь две игры пройдут в Ярославле, и очередная состоится послезавтра, 27 марта.
Завтра вторую игру финала на Востоке в Магнитогорске проведут «Металлург» и «Ак Барс». Там тоже идёт предельно напряжённая борьба, и в ней рано называть фаворита.
Положение команд в розыгрыше Кубка Гагарина можно посмотретьздесь.