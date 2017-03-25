Ташкент, 25 марта, 2017, 18:25 — ИА Регнум. Верхние палаты парламентов Узбекистана и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве, сообщил ИА REGNUM источник в Сенате (верхней палате) парламента Узбекистана.

Parlam.kz Заключение меморандума о сотрудничестве между парламентами Узбекистана и Казахстана

По его словам, документ подписали с узбекской стороны первый заместитель председателя Сената Узбекистана Содик Сафаев, с казахской — председатель Сената парламента Казахстана Касымжомарт Токаев.

«Документ направлен на углубление межпарламентского диалога, торгово-экономических, инвестиционных, культурно-гуманитарных и других связей», — отметил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва в Казахстан 23−24 марта подписано 13 двусторонних документов, в частности, подписаны Соглашение между министерствами обороны Казахстана и Узбекистана о военном сотрудничестве, документ о международном автомобильном сообщении, о сотрудничестве между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2017−2018 годы, Стратегия экономического сотрудничества между правительствами двух стран на 2017−2019 годы.

Кроме того, между различными компаниями и банками подписано 74 контракта, охватывающих такие сферы, как торговля, финансы, инвестиции и другие.